Serie D, Arzachena Academy sconfitta dal Formia in trasferta per 4 a 2

Gli smeraldini erano riusciti a rimontare sul 2 a 2.

Trasferta amara, da archiviare immediatamente, in quel di Formia per gli smeraldini. Nonostante il doppio svantaggio maturato nel primo tempo, i ragazzi di mister Cerbone sono stati bravi a reagire subito nella ripresa accorciando le distanze con capitan Bonacquisti e pareggiando i conti con Andrea Congiu. E’ il subentrato Durazzo, però, a rovinare il pomeriggio ai biancoverdi con una doppietta nel finale di gara per il 4 a 2 finale.

INSIEME FORMIA 4 vs ARZACHENA ACADEMY 2



Insieme Formia: 22 Capogna, 2 Iorio Forestero, 4 Chinappi (31′ s.t. Di Vito), 5 Quirino, 6 Pirolozzi, 8 Gargiulo, 10 Zonfrilli (11′ s.t. Antogiovanni), 13 Puzone (31′ s.t. Durazzo), 18 Del Prete (11′ s.t. Fatati), 60 Gorzelewski, 95 Camilli (18′ s.t. Gomez)

All. Sig. Amato

A disp: 1 Trapani, 9 Gomez, 11 Durazzo, 16 Fatati, 24 Di Vito, 25 Sibilla, 32 Cuomo, 39 Petronzio, 40 Antogiovanni

Arzachena: 1 Ruzittu, 4 Bonacquisti, 5 Ungaro, 6 Majid, 9 Kacorri, 20 Bellotti (1′ s.t. Congiu A.), 21 Manca, 23 Marinari, 27 Dore, 30 Pandolfi, 32 Defendi

All. Sig. Cerbone

A disp: 22 Al-Tumi, 2 Pinna, 10 Molino, 13 Congiu A., 14 Fossati, 19 Bachini, 24 Menichelli, 26 Fusco, 28 Mannoni

Marcatori: 8′ p.t. Chinappi (F), 43′ p.t. Camilli (F), 3′ s.t. Bonacquisti (A), 27′ s.t. Congiu A. (A), 38′ s.t. Durazzo (F), 47′ s.t. Durazzo (F)

Ammoniti: Pandolfi (A), Manca (A), Pirolozzi (F)

Espulsi: /

Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t.

Note: gara disputata a porte chiuse come da DPCM del 14/01/21

