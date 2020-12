La situazione coronavirus a Monti.

A Monti nel corso di questa settimana sono 6 le persone che si sono negativizzate o comunque hanno terminato il periodo di quarantena lunga non essendo più considerati soggetti contagiosi alla luce della recente normativa in materia sanitaria. Nello stesso periodo si è registrato un solo nuovo caso di positività.

Attualmente sono quindi 10 i casi di coronavirus a Monti. Uno si trova ancora ricoverato presso una struttura ospedaliera mentre si è in attesa di conoscere l’esito del tampone per altre 6 persone che si trovano comunque in quarantena preventiva presso le rispettive abitazioni. Ad aggiornare sulla situazione coronavirus è stato il sindaco Emanuele Mutzu

Il Comune ha acquistato una prima fornitura di test antigenici salivari. Prima del rientro dalle vacanze natalizie è previsto uno screening rivolto ai docenti, personale ata ed agli alunni delle scuole dell’obbligo. Si stanno pianificando anche altre giornate di screening destinate agli esercenti delle attività commerciali ed al personale e agli ospiti della Casa di Riposo.

“Chiedo, cortesemente, di comunicare la positività risultante dal tampone o dal test rapido eseguito in strutture private, oltre che al proprio medico di base, anche al sindaco – commenta il primo cittadino – . Ciò consente al COC di avere da subito una mappatura aggiornata della situazione epidemiologica del paese e di attivare immediatamente tutte le procedure del caso per limitare il contagio. Invito ancora una volta i cittadini ad assumere comportamenti più prudenti rispetto al passato e a rimanere in isolamento presso le proprie abitazioni, contattando immediatamente il proprio medico di base, qualora si presentassero sintomi febbrili o comunque riconducibili al coronavirus“.

