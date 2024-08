Sbarcano a Olbia e vengono arrestati: avevano cocaina per due milioni, due arresti

Sbarcano al porto Isola Bianca di Olbia ma vengono la Finanza scopre che hanno cocaina per due milioni di euro nella loro auto. Tra i tanti turisti che mettono piede in Sardegna in questi giorni c’era anche chi non si è fermato ai bagagli adatti a una vacanza balneare. I militari del Guardia di finanza di Sassari e della Squadra cinofili del Gruppo di Olbia hanno arrestato due persone appena scese dal traghetto.

Con l’aiuto dei cani i finanzieri hanno controllato per bene la loro auto e sono saltati fuori dieci panetti da un chilo di cocaina. Tutti sigillati per cercare di non farli notare ai cani antidroga, un espediente che non è servito. Secondo le stime delle Fiamme gialle quella quantità di droga immessa sul mercato avrebbe fruttato due milioni di euro.

“La vicenda desta grave allarme sociale – commenta il procuratore della Repubblica di Tempio, Gregorio Capasso – ed evidenzia come il mercato dello spaccio di cocaina presenti indubbi collegamenti con il territorio della Gallura che, come è noto, è dotato di tre scali portuali (Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa Gallura) e due scali aeroportuali (per voli commerciali e voli privati, entrambi in Olbia) e coinvolge interessi economici formidabili (nel periodo estivo gravitano circa 7 milioni di persone, in particolar modo nella fascia costiera della Costa Smeralda). Nelle ultime 48 ore sono stati sequestrati dalle fiamme gialle oltre 13 Kg di cocaina”.

