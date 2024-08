Schianto frontale sulla circonvallazione di Olbia

Violento scontro frontale sulla circonvallazione di Olbia, i due conducenti sono finiti in ospedale e il traffico è in tilt. L’incidente è avvenuto verso le 9 vicino all’incrocio con la Statale 127 per Tempio. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dagli abitacoli i due conducenti, che sono poi passati nelle mani dei soccorritori del 118. Entrambi si trovano adesso all’ospedale di Olbia.

Sul luogo dell’incinte, per eseguire i rilievi e gestire le conseguenze sulla viabilità, sono intervenuti i carabinieri e la Polizia locale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, già congestionato, di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui