La scalata fino alla vetta di Tavolara, ecco la Gallura vista dall’alto

Ecco le immagini di una scalata sulla vetta di Tavolara

Quattro amici si sono avventurati nella scalata sulla vetta di Tavolara e hanno ripreso la Gallura dall’alto di Punta Cannone. Non è un percorso proibitivo per chi ha la preparazione adeguata, ma non è semplicissimo raggiungere i 565 metri della vetta di Tavolara. L’isola fantastica con la sua montagna in mezzo al mare che domina San Teodoro e la Gallura è stata esplorata da un gruppo di amici. Hanno documentato con foto e video mozzafiato l’emozione che si gode da lassù, offrendo a tutti una visuale insolita di quel paradiso.

Con l’account Pino on tour hanno voluto condividere con gli utenti Facebook – e in tanti hanno gradito – la magia di quei momenti lì sopra. C’è la fatica della cordata in salita ma, soprattutto, c’è la gioia per il traguardo. Foto, video e selfie con la croce e la madonnina di Punta Cannone che dominano quel tratto di costa paradisiaco. Un pasto dove osano le aquile concluso con un caffè preparato e gustato a mezzo chilometro d’altezza. Poi c’è anche la tappa finale per una birretta-premio ai tavoli di “Tonino, Re di Tavolara“, prima del rientro in Sardegna.

