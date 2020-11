La corsa al Lidl per le sneaker low cost a Olbia e Tempio.

Sono andate letteralmente a ruba le nuove sneaker low cost lanciate dalla catena di supermercati Lidl. Le scarpe sono andate esaurite nel giro di poche ore in tutta Italia e sono diventate introvabili anche nei punti vendita di Tempio e Olbia.

Merito forse dei loro colori appariscenti e sicuramente anche del prezzo competitivo: solo 12,99 per un paio di scarpe ginnastica. In alcuni supermercati si sono registrate addirittura resse ed assembramenti, come a Milano. La voglia di accaparrarsi quelle scarpe in edizione limitata ha fatto ignorare la pandemia e il rischio dei contagi anche a Olbia e a Tempio, dove si trovano i punti vendita della catena.

Già dalle prime ore del mattino, le scarpe sono sparite dagli scaffali, ma il via e vai è continuato anche nel pomeriggio alla ricerca delle sneakers. Finite le scorte, i cestoni dove erano state messe in esposizioni sono stati riempiti con altri articoli.

