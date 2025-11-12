A Buddusò l’ultimo saluto dell’Arma al giovane carabiniere scomparso

L’Arma dei Carabinieri saluta Sebastiano Marrone.
Buddusò si prepara a dare l’ultimo saluto a Sebastiano Marrone, giovane carabiniere scomparso a San Severo (Foggia) in un incidente stradale. Anche l’Arma dei Carabinieri parteciperà al funerale del 23enne che il 10 novembre scorso ha perso la vita in modo tragico, uscendo di strada con l’auto di servizio mentre tornava da lavoro.
Il funerale di Sebastiano si terrà domani, 13 novembre, alle ore 15:30, a Buddusò, presso la chiesa di Sant’Anastasia, in corso Vittorio Emanuele. I funerali, in forma solenne, vedranno tutto il paese partecipare questo commuovente momento. Anche San Severo si è unita nel lutto del giovane carabiniere, scomparso così precocemente.