Olbia dice addio a Enrico Lutrario, l’imprenditore aveva 82 anni

Addio a Enrico Lutrario.

Dolore a Olbia per la scomparsa di Enrico Lutrario. A 82 anni si spegne un uomo molto conosciuto e stimato in città. L’uomo, di professione imprenditore nel mondo dei motori, è ricordato come un’istituzione in città nel settore degli auto ricambi.

Il signor Lutrario, nato il 28 maggio 1943 a San Giorgio a Liri, nel Lazio, era residente a Olbia da anni e si era fatto conoscere e stimare non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua gentilezza e disponibilità. Sono tanti quelli che salutano l’82enne e si stringono attorno al dolore della moglie e delle sue figlie. Il funerale si terrà domani, venerdì 21 novembre, alle ore 11, nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, a Olbia.

