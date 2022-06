Domani lo sciopero anche negli aeroporti di Olbia e Alghero.

Giornata di sciopero delle compagnie aeree Ryanair, EasyJet e Volotea anche negli aeroporti di Olbia e Alghero. Domani 25 giugno, i lavoratori delle tre low-cost non si presenteranno a lavoro per 24 ore, nell’ambito di una protesta coordinata in Europa per chiedere condizioni più eque per i lavoratori delle compagnie.

Lo sciopero partirà da questa mezzanotte ed è stato proclamato da Filt Cgil e Uiltrasporti, sigle che non saranno presenti negli aeroporti di Olbia e Alghero nella giornata di domani, in quanto la mobilitazione è stato indetta dalle segreterie nazionali.

Condizioni insostenibili per i 400 lavoratori di Volotea, dove molti dei quali operano su Olbia. “I lavoratori della compagnia – dichiara Stefano Marinelli della UilTrasporti nazionale – non vedono applicato il CCNL, non riconoscono del tutto i sindacati e hanno gli stipendi più bassi rispetto alle altre compagnie. Ad esempio, una hostess che fa 90 ore di volo percepisce soltanto fino a 1200 euro di stipendio e ci sono state anche altre violazioni, come un congedo parentale negato a un pilota. Recentemente abbiamo fatto un incontro con il Ceo della società e ha dichiarato che non applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro perché in Italia continua ad atterrare ugualmente, diversamente da come è avvenuto in Francia, dove si è vista costretta ad applicare le leggi. Leggi che abbiamo anche noi”.

Situazione ben peggiore per i dipendenti di Ryanair che non oltre alla mancata applicazione del CCNL negli stipendi e il mancato riconoscono le organizzazioni sindacali, non vengono garantiti altri diritti. “Ai lavoratori non vengono dati acqua e cibo – dichiara Marinelli -, che devono comprare di tasca loro. Ora hanno modificato la normativa, ma daranno i pasti solo per l’estate. Inoltre, spesso l’equipaggio è impossibilitato a scendere dall’aereo anche per 14 ore consecutive. Prima della pandemia, inoltre, sono stati ridotti gli stipendi del 30%”.

I sindacati sperano di avere un confronto e arrivare a garantire condizioni adeguate di lavoro. “Non siamo sicuri di riuscire ad arrivare in tempi brevi a questo – prosegue -, quindi faremo un secondo sciopero a fine luglio”.

Tanti i disagi nei due aeroporti, conseguenti alla cancellazione e al ritardo dei voli operati dalle tre compagnie che partecipano alla mobilitazione, nell’arco di tutta la giornata di sabato. Tuttavia, alcuni saranno garantiti nel corso delle 24 ore di sciopero, come previsto dalla legge. Dall’Enac sono stati comunicati tutti i voli che saranno garantiti nella giornata di domani. All’aeroporto di Olbia Costa Smeralda opereranno, con EasyJet : EJU 4820 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN); EJU 3394 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ); EJU 3368 BERGAMO (LIME) OLBIA (LIEO); EJU 4819 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO) e con Volotea, VOE1541 OLBIA (LIEO) PALERMO (LICJ).