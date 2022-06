Parma-Olbia con HelloFly.

È stato inaugurato alle ore 15:00 di giovedì 23 giugno il primo collegamento regolare in partenza dallo scalo “Giuseppe Verdi” di Parma alla volta di Olbia.

Ad operare la tratta per tutta la stagione estiva sarà HelloFly con un aeromobile turboelica da 50 posti Saab 2000 della Nyxair, compagnia con cui il vettore maltese collabora da anni in piena sinergia. I voli, prenotabili sul sito www.hellofly.it, sono disponibili con 3 frequenze settimanali, ogni giovedì, venerdì e domenica.

«L’avvio di questa nuova tratta accorcia le distanze tra la Sardegna e l’Emilia» – spiega il Comandante Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – «Il collegamento sta facendo registrare un ottimo trend di vendita e rappresenta una delle principali novità nella programmazione dello scalo emiliano. Ci tengo a ringraziare Federico Wendler, direttore generale di Sogeap, per il grande supporto fornito e per lo spirito di collaborazione dimostrato. Non escludo che questa partnership possa evolvere ulteriormente nel prossimo futuro».