Lo sciopero del Settore dei servizi dell’igiene urbana.

Lunedì possibili disagi nella raccolta dei rifiuti anche in Gallura. L’8 novembre è stata indetta una giornata di sciopero nazionale nel Settore dei servizi dell’igiene urbana indetta da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti e Fiadel. L’astensione dal lavoro rientra nella vertenza per la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Possibili disservizi nella raccolta si potrebbero verificare anche nei comuni dove il servizio di igiene urbana viene svolto in forma associata. Lo scioperò si protrarrà per l’intera giornata e riguarderà tutti i turni di lavoro.