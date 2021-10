La donna stava facendo una passeggiata in località Vallicciola.

Brutta caduta per una donna in località Vallicciola, nel comune di Tempio Pausania. La mal capitata mentre stava facendo una passeggiata lungo i sentieri è scivolata fratturandosi una gamba.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Tempio che ha aiutato il personale del 118 nel prestare i primi soccorsi alla donna. In collaborazione con il 118 dell’associazione Alta Gallura si è deciso di far intervenire l’Elissoccorso, vista la zona impervia per il trasporto all’ospedale a Sassari.