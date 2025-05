Scomparsa Giuseppe e Lorenzo, nuovo appello della famiglia

Diciotto giorni fa la scomparsa di Giuseppe e Lorenzo Deiana.

Sono trascorsi 18 giorni dalla scomparsa dei due fratelli Giuseppe e Lorenzo Deiana, che la sera del 19 aprile erano usciti per una battuta di pesca nelle acque di Golfo Aranci. Olbia resta con il fiato sospeso per poter riportare a casa i due giovani pescatori scomparsi nel nulla.

La mamma dei ragazzi, Simona Deiana, ha rivolto un nuovo appello a chiunque avesse visto qualcosa che potesse ricondurre alla presenza dei due giovani in mare. La donna sul suo profilo social ha scritto: “Chiedo di condividere vi prego a tutte le persone che durante il giorno viaggiano con aereo o nave che possano prestare attenzione in mare e fare video il più possibile e mandarli a me o Deiana Simplicio”, è l’appello della mamma.

Intanto la città di Olbia da giorni è tappezzata di annunci sui due giovani scomparsi. L’attenzione è ancora alta, ma l’appello della famiglia è quello che le ricerche dei suoi ragazzi non si indeboliscano.

Giuseppe e Lorenzo, quello che si sa.

Peppe e Lollo, due fratelli di Olbia, erano usciti per una battuta di pesca il pomeriggio del 19 aprile 2025, la vigilia di Pasqua. Gli agganci alle celle telefoniche risultano nella zona di tra Posada e poi quella di Nodu Pianu. Durante le ricerche, qualche ora dopo, sono stati trovati alcuni oggetti come zaino, scarpe, un pezzo di barca e un retino. I ragazzi non si trovano ancora.

