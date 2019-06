Sconto speciale per i passeggeri di Moby e Tirrenia al parco Aquafantasy

L’accordo tra le 2 società.

Se è vero, sulle navi Moby e Tirrenia, lo è certamente, che il divertimento inizia a bordo, perché non garantirsi che continui a terra? In quest’ottica, dopo aver coccolato i loro passeggeri a bordo, le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori offrono decine di possibilità ai turisti, con promozioni che coinvolgono moltissime attività in terra di Sardegna e fra queste una vera e propria eccellenza del divertimento, il parco acquatico Aquafantasy.

Moby e Tirrenia hanno infatti stretto un accordo con il complesso che si trova all’Isola Rossa, fra il verde della natura che lo circonda e il turchese del mare sul quale si affaccia, perfettamente integrato nello splendido panorama gallurese e facilmente raggiungibile dai due porti di Olbia e Porto Torres.

Tutti coloro che presenteranno ai botteghini di Aquafantasy il biglietto di viaggio infatti potranno usufruire dello sconto del 10% sul prezzo del biglietto intero, a eccezione di domenica e festivi.

Da sempre, il viaggio sulle navi Moby e Tirrenia è all’insegna del divertimento, con i servizi di bordo, tutti i comfort e una gamma variegata di opzioni di divertimento e qualità: dalla piscina al cinema, dall’aperitivo sul ponte, alla ristorazione con ricette esclusive dello chef Oreste Romagnolo, dall’animazione a bordo, alle suite, con i viaggiatori che vengono coccolati dal momento del loro imbarco a quello in cui scendono a terra.

Aquafantasy è un tassello importante anche del grande progetto di destagionalizzazione del turismo della Sardegna e nella creazione di sempre nuove opportunità per gli operatori e i turisti. Progetto nel quale il Gruppo Onorato è in prima linea.

(Visited 151 times, 151 visits today)