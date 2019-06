Le novità sui parcheggi in centro ad Olbia.

Venti minuti di parcheggio gratuito per tutti coloro che verranno nel centro di Olbia per fare shopping. E’ questa la proposta del sindaco Settimo Nizzi dopo la richiesta dei commercianti avanzata solo poco tempo fa al fine di incrementare il volume delle vendite in città.

“Per venire incontro a tutti i commercianti – ha dichiarato il primo cittadino di Olbia – stiamo pensando di concedere i primi 20 minuti di parcheggio gratuito a tutti gli acquirenti. Senza dimenticare che durante l’ora e di uscita da scuola la sosta rimane gratuita“.

“A tal proposito – ha concluso Nizzi, abbiamo già provveduto ad aumentare il numero degli stalli, garantendo maggiore facilità a parcheggiare.



