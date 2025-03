Scuola per estetisti, posti disponibili a Olbia e Tempio Pausania

La scuola per estetisti a Olbia e Tempio Pausania.

La possibilità di intraprendere un percorso di formazione professionale nel settore dell’estetica si apre nuovamente in Sardegna, con l’avvio delle iscrizioni alla Scuola Triennale gratuita per Estetista. I giovani interessati avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per inoltrare la propria candidatura a un corso che offre solide prospettive lavorative nel mondo del benessere e della cura della persona.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Sardegna nell’ambito della Formazione IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), è rivolta a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età alla data del 15 settembre 2025. A occuparsi dell’erogazione del corso sarà l’Agenzia Formativa IknoForm Srl Impresa Sociale, con sedi operative a Olbia e Tempio Pausania.

Il percorso formativo, strutturato su un arco triennale, permetterà agli allievi di conseguire la qualifica di “Operatore del Benessere – Estetista“, titolo che corrisponde a un diploma di scuola secondaria di secondo grado e che garantisce il raggiungimento del livello III EQF nella classificazione europea delle qualifiche professionali. Un aspetto di particolare rilievo riguarda la componente pratica del programma, che prevede un monte ore significativo di esperienza diretta: su un totale di 2.970 ore previste nell’arco dei tre anni, ben 1.500 saranno dedicate all’Alternanza Formazione-Lavoro e all’attività di Impresa simulata, da svolgersi presso aziende operanti nel settore estetico. Un’opportunità concreta per acquisire competenze spendibili immediatamente nel mercato del lavoro.

Al termine del triennio, per chi desidera proseguire il proprio percorso di specializzazione, sarà possibile accedere al quarto anno, finalizzato al conseguimento del “Diploma Professionale di Tecnico dei Trattamenti Estetici”, corrispondente al livello IV EQF e necessario per ottenere l’abilitazione all’esercizio autonomo della professione.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale ufficiale www.sardegnalavoro.it, utilizzando un’identità digitale (Spid, Cie o eIDAS) del genitore o del tutore legale. Per l’iscrizione sarà necessario indicare il codice meccanografico relativo alla sede prescelta: per Olbia SSCF02900B, mentre per Tempio Pausania SSCF02800G.

Per ricevere assistenza nella fase di registrazione o per ottenere ulteriori dettagli sul programma didattico, è possibile contattare IknoForm ai numeri 070/4671154 e 380/1098091 oppure scrivere all’indirizzo email info@iknoform.it.

