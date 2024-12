Dramma a Olbia, trovato morto in una panchina del Fausto Noce

Il senzatetto morto a Olbia aveva 75 anni.

Tragedia al parco Fausto Noce, a Olbia. Un anziano è stato trovato morto questo pomeriggio sopra una panchina. L’uomo, senza fissa dimora, era molto conosciuto in città, ma è morto in solitudine, probabilmente per stenti o un malore.

Una tragedia che ha scosso tantissimo la città e che diventa ancora più drammatica a pochi giorni di distanza dal Natale, dove le famiglie fortunate staranno in un luogo caldo e in compagnia di parenti e amici. Il fatto rappresenta un problema in città purtroppo crescente, quello dei senzatetto, che vivono ai margini, nonostante l’impegno per offrire loro aiuti e un posto per stare al riparo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui