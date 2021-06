Il sequestro a Palau.

Sequestrato a Palau un pontile abusivo con 17 corpi morti e un campo boe. L’operazione è stata svolta dalla Capitaneria di porto-Guardia costiera di La Maddalena, sotto il coordinamento del procuratore della Repubblica di Tempio Gregorio Capasso, per la tutela della libera fruizione degli specchi acquei marittimi all’interno di un’area di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico in località Porto Faro.

Il personale della Guardia costiera di La Maddalena e Palau, con il supporto del IV Nucleo sub Guardia costiera di Cagliari, ha eseguito un provvedimento cautelare della procura di Tempio, apponendo i sigilli ad un pontile abusivo in precarie condizioni di sicurezza, adibito all’ormeggio di unità da diporto, sequestrando un campo boe, composto da 17 unità, destinate all’attracco di natanti ed imbarcazioni da diporto.

Le opere, collocate senza autorizzazione, risultavano permanentemente posizionate sullo specchio acqueo, oltre a 17 corpi morti in calcestruzzo adagiati sul fondale marino, anch’essi posti sotto sequestro unitamente alle relative catenarie. A terra, sempre in area pubblica demaniale marittima, è stata altresì rilevata la presenza di un manufatto in legno di 9 metri quadri, anch’esso sprovvisto di alcun titolo concessorio demaniale oltre che dei necessari permessi di natura edilizio-urbanistica-paesaggistica. Anche tale opera è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini, iniziate nel 2019, hanno consentito di accertare un’occupazione abusiva di oltre 500 metri quadri di specchio acqueo, dalla quale veniva tratto un illecito profitto. Tuttavia, il posizionamento delle boe non risultava essere autorizzato da alcun titolo abilitativo in corso di validità. La vicenda conclude un lungo contenzioso amministrativo penale in esito al quale l’autorità giudiziaria è riuscita a restituire alla libera fruizione un’area di rilevante interesse naturalistico.

