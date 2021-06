La nuova attività a Olbia.

Con il nuovo lungomare di Olbia sono tante le attività che hanno aperto e rivitalizzato via Redipuglia. Tra i tanti nuovi bar e ristoranti c’è anche chi si reinventa con delle attività da fare sul nuovo waterfront.

Il servizio di noleggio.

Si chiama Marco Canu e ha aperto nel cortile della sua casa un noleggio di attrezzatura da spiaggia e sportive da fare anche sul nuovo lungomare. “Per anni ho deciso di cambiare attività, mi occupavo di traslochi – racconta -, poi dopo due anni alle Canarie ho deciso di tornare a Olbia”. Dopo l’idea del B&B che si è liberato di fronte al suo appartamento, decise di creare un’attività originale. “A causa delle lungaggini burocratiche ho deciso di creare questa attività ed eccoci qui – prosegue – ho inaugurato proprio il giorno in cui ha aperto il lungomare”.

La sua attività si occupa del noleggio di waterbike, ovvero biciclette con galleggianti sul mare, attrezzature per yoga sull’acqua, monopattini, risciò e canoe. “Quelle per praticare yoga sono delle piattaforme sull’acqua – dice Marco -, poi noi per i corsi di yoga e arti marziali, sto collaborando con due insegnanti”. Le attrezzature possono essere smontate e portate altrove, ma sul lungomare sono una novità assoluta.

(Visited 94 times, 94 visits today)