Il sequestro fatto dal personale dell’aeroporto di Olbia.

Un sacco di conchiglie. Le immancabili bottiglie di plastica con dentro la bellissima sabbia della Gallura. I sassi levigati dal mare. Una stella marina. E persino un pezzo di legno. È l’ultimo sequestro fatto dagli uomini della sicurezza dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

La stagione turistica è appena iniziata e il malcostume, più volte denunciato, di portarsi via un souvenir a costo zero delle bellezze naturali dell’isola è tornato come sempre. La foto, pubblicata da Sardegna Rubata e Depredata, non può che raccogliere un moto di biasimo.

Come sempre il materiale sequestrato sarà restituito, ove possibile, al legittimo proprietario, ovvero la natura. Per i turisti, come si sa, potrebbero scattare delle sanzioni.

