Il parere dei residenti del centro di Olbia.

Il nervosismo pare aleggiare tra i residenti di corso Umberto ad Olbia. Quella che si era imposta a suon di multe come una misura necessaria allo sviluppo del centro storico rischia ora di diventare un onere davvero troppo pesante per chi abita e lavora nella via più importante della città.

Questi per lo meno sono i timori dei residenti, tra cui anche anziani, che con l’arrivo della Ztl totale rischiano di dire addio al loro lasciapassare e temono disagi per arrivare a casa.

Se fino ad ora le accuse all’amministrazione erano state di non capire la cartellonistica della Ztl, ora la preoccupazione è verso chi ha problemi di mobilità. “Faccio fatica a camminare. Come faccio a tornare a casa la sera?”, si chiede un anziano al bar Muzzetto.

Una signora, che passeggia da piazza Regina Margherita con la spesa, alla notizia di una possibile chiusura totale del Corso si domanda: “Davvero? E le cose a casa come le porto?”.

C’è chi chiede rassicurazioni sui parcheggi. “A me l’idea va bene, basta che il Comune ci garantisca dei posti per l’auto la sera. Non ho voglia di uscirne matto per trovare un parcheggio“, afferma un professionista che lavora in centro.

Insomma, sulla chiusura totale sembrano esserci più contrari che favorevoli. Ma, soprattuto, quello che in molti attendono sono i dettagli su questo progetto di pedonalizzazione del Corso in chiave estiva.

(Visited 140 times, 140 visits today)