Settembre porta pioggia e temporali su Olbia e la Gallura

Il maltempo a Olbia e in gran parte della Sardegna.

Il mese di settembre si apre con il maltempo e i temporali in Sardegna e a Olbia. In città dal primo pomeriggio si è abbattuto un temporale, mentre per altre zone dell’Isola la protezione civile ha emanato un bollettino di allerta meteo.

Un tempo decisamente autunnale per gran parte della Sardegna, dove si sono abbattuti forte piogge e temporali. A causa delle condizioni meteorologiche, fino a domani, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 6 e sino alle 17:59 del 3 settembre, un avviso di allerta per codice “giallo”, ovvero criticità ordinaria per rischio idrogeologico. Le aree interessate dal bollettino sono Campidano, Tirso; Flumendosa e Flumineddu.

La protezione civile ha consigliato, in presenza di temporali, di restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Il meteo a Olbia nei prossimi giorni.

L’autunno ha visto un anticipo di venti giorni a Olbia e in gran parte della Sardegna. Le previsioni meteo per Olbia indicano un inizio di settimana con cielo coperto e possibili piogge, seguito da un progressivo miglioramento con cielo sereno e temperature in aumento verso metà settimana.

Lunedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con venti leggeri e temperature intorno ai 25-31°C. Da martedì, il tempo migliora, con cieli sereni e temperature fino a 30°C, ma con alcune variazioni nella velocità del vento e picchi di umidità. Mercoledì e giovedì vedranno cieli prevalentemente sereni e temperature stabili.

