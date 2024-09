Una mostra su Saglietti a Palau

A Palau la XXVIII edizione del Festival Internazionale Isole che Parlano diretto da Paolo Angeli e Nanni Angeli celebrerà Ivo Saglietti. Al grande fotoreporter recentemente scomparso è dedicata la mostra “Sguardo di frontiera“. Ospitata dal 5 settembre al 6 ottobre 2024 presso gli spazi del Cineteatro Montiggia Sale Polivalenti.

“L’esposizione, a cura di Federico Montaldo e Nanni Angeli e realizzata in collaborazione con Archivio Saglietti, rappresenta un omaggio alla carriera straordinaria di Saglietti, tre volte vincitore del World Press Photo e riconosciuto per la sua capacità unica di narrare l’uomo e il suo destino, con un percorso di sessantuno immagini – suddivise in nove focus tematici, uno dei quali dedicato a foto inedite sulla Sardegna – che proporranno un viaggio nello spazio e nel tempo sulle orme del lavoro di Saglietti”.

“Ogni immagine è testimonianza del suo percorso professionale e umano, dagli inizi come cineoperatore a Torino, ai lavori come inviato nelle zone di guerra per grandi testate internazionali, fino ai progetti a lungo termine che hanno caratterizzato la sua carriera. La mostra inaugurerà giovedì 5 settembre alle ore 21:30 negli spazi del Cineteatro Montiggia Sale Polivalenti.

