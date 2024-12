L’augurio di fine anno del sindaco Nizzi: “Non fate abbandonare gli studi ai vostri figli”

Il sindaco Settimo Nizzi augura buon anno a Olbia.

Ormai l’anno 2024 è giunto al termine e nei giorni scorsi il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha organizzato una conferenza stampa di fine anno per fare il punto sull’operato dell’amministrazione comunale della città. Durante questo incontro, che si è tenuto nella sala Giunta del palazzo comunale di via Dante, il primo cittadino ha fatto anche gli auguri di buon anno ai suoi concittadini.

Uno degli auguri più grandi del sindaco Settimo Nizzi a Olbia è che la città raggiunga una grande crescita culturale. “Chiedo a tutte le famiglie di evitare di fare abbandonare ai propri figli gli studi – dice il primo cittadino -, perché noi andiamo alla ricerca di persone sempre più qualificate e non è possibile che i nostri figli non possano qualificarsi e quei pochi che si qualificano devono per forza andare all’estero per lavorare“.

