La sfida delle case addobbate a Olbia: “Questa è la nostra, in via Dublino”

13 Dicembre 2025

di Pietro Chiaese

Da Via Dublino arrivano altre immagini delle case addobbate a Olbia

Non è una competizione agonistica, ma è in corso una sfida tra le migliori case addobbate per il Natale 2025 di Olbia. “Questa è la nostra, in via Dublino – scrive una lettrice -. L’allestimento è all’interno, ma ci piaceva condividerlo”.

C’è chi sceglie di puntare tutto sull’illuminazione e gli addobbi esterni e chi invece il clima natalizio vuole crearlo nei suoi spazi privati. Nasce così una sana “competizione tra chi vuole mostrare i propri lavori.

Chiunque voglia collaborare può mandare foto e video alla redazione di GalluraOggi su Whatsapp al numero 3453567512.

