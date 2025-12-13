Da Via Dublino arrivano altre immagini delle case addobbate a Olbia

Non è una competizione agonistica, ma è in corso una sfida tra le migliori case addobbate per il Natale 2025 di Olbia. “Questa è la nostra, in via Dublino – scrive una lettrice -. L’allestimento è all’interno, ma ci piaceva condividerlo”.

C’è chi sceglie di puntare tutto sull’illuminazione e gli addobbi esterni e chi invece il clima natalizio vuole crearlo nei suoi spazi privati. Nasce così una sana “competizione“ tra chi vuole mostrare i propri lavori.

Chiunque voglia collaborare può mandare foto e video alla redazione di GalluraOggi su Whatsapp al numero 3453567512.

