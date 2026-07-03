Giovane scomparsa a Santa Teresa: appelli per trovare Simona

Simona Delogu non si trova.

Un’altra donna è scomparsa in Gallura: si chiama Simona Delogu e da ieri, giovedì 2 luglio, non si hanno più notizie di lei. La giovane si è allontanata da Santa Teresa Gallura dopo essere uscita dal luogo di lavoro. Subito dopo si sono perse le sue tracce e il suo telefono cellulare risulta spento, rendendo ancora più complesse le ricerche.

L’appello della sorella.

A lanciare l’allarme tramite i canali social è stata la sorella, dando voce alla profonda preoccupazione di una famiglia che ora chiede il supporto di chiunque possa dare informazioni utili. Le autorità e i vigili del fuoco si sono attivati immediatamente dopo la presentazione della denuncia di scomparsa.

Le operazioni sono in pieno svolgimento e stanno impegnando i soccorritori nel setacciamento metodico dell’intera zona, supportati anche dall’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza locali. Proprio ieri un’altra donna si era allontanata, ma fortunatamente è stata ritrovata sana e salva in compagnia del suo cane.

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