Badesi e Sassari in lutto per Simone, aveva soltanto 44 anni

Addio a Simone Cau.

Sassari e Badesi sono in lutto per la scomparsa improvvisa di un giovane uomo. Si chiamava Simone Cau ed era molto conosciuto. È volato via a soli 44 anni, lasciando una moglie nel dolore e una comunità distrutta da questa notizia.

Originario di Badesi era voluto molto bene sia a Sassari che nel suo paese natale. Un uomo che amava molto lo sport e viaggiare. È ricordato da molti per la sua bontà e la sua sensibilità. Sono tanti quelli che hanno dato l’ultimo saluto al 44enne anche attraverso i social. I suoi funerali si terranno, giovedì 11 dicembre, alle 10:30, nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Sassari, per proseguire al cimitero di Badesi.