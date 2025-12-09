La Maddalena si illumina: un tuffo negli anni ’90 per l’inizio delle feste

Come da tradizione, Piazza Garibaldi a La Maddalena ha dato il via ufficiale ai festeggiamenti natalizi, partendo dagli anni ’90. Con la suggestiva accensione del suo Albero di Natale. L’illuminazione dell’albero, simbolo iconico delle festività, ha acceso l’atmosfera cittadina, inaugurando un ricco programma pensato per coinvolgere l’intera comunità, dai più grandi ai più piccini.

La serata dell’accensione è stata caratterizzata da una grande partecipazione di pubblico che ha affollato la piazza per un doppio spettacolo energico e nostalgico.

“Amici di Cristina d’Avena”

A riportare i presenti indietro nel tempo ci hanno pensato gli Amici di Cristina D’Avena. Che hanno fatto rivivere i gloriosi anni ’90 attraverso le indimenticabili sigle dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni. Un momento di pura emozione collettiva che ha unito le diverse fasce d’età al ritmo delle colonne sonore più amate.

L’energia della serata è stata amplificata e prolungata dai DJ di Radio 105, che hanno mantenuto alta l’atmosfera festosa trasformando la piazza in una vera e propria celebrazione della musica e del divertimento.

L’evento di ieri sera ha dimostrato come l’amministrazione, mantenendo viva la tradizione dell’albero in Piazza Garibaldi, abbia saputo affiancare un intrattenimento di alto livello e dal forte impatto emotivo. L’accensione dell’albero non è solo un momento estetico, ma il punto di partenza per una serie di appuntamenti che animeranno le vie dell’isola durante tutto il periodo delle feste.

La Maddalena si prepara quindi a vivere un Natale all’insegna della musica, della tradizione e della condivisione, con la speranza che l’entusiasmo e la grande partecipazione registrati per l’accensione dell’albero siano il preludio di un mese di festa indimenticabile.