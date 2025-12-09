La casa di Natale più bella che illumina via Veronese

Torna la casa di Natale più bella di via Veronese a Olbia.

A Olbia torna il ”personaggio” di Natale che illumina via Veronese, confermandosi ancora la casa più bella del quartiere. Con le sue luci blu anche quest’anno resta una delle villette più suggestive per chi ama le Feste natalizie. Ogni anno sono tanti, durante questo periodo, che vanno a fotografarla, filmarla, diventando una delle protagoniste dei social.

In città sono sempre di più le case che si riempiono di luminarie natalizie. Questa usanza è particolarmente sentita a Olbia, una città che ama il Natale e non bada a spese per luminarie e addobbi. Infatti, se diverse vie della città sono uno spettacolo di luci colorate non sono da meno i privati per la loro corsa all’addobbo più luminoso.