Raggiunto il quorum nei comuni della Gallura con una lista sola.

Da ieri sera hanno iniziato a festeggiare. Non solo perchè hanno centrato l’elezione a sindaco, ma anche perchè hanno sconfitto il più ben temibile nemico, in tempi di pandemia, che era il quorum. Invece, l’afflusso alle urne ha superato la fatidica soglia del 50 per cento e hanno potuto aprire lo spumante.

Sono i nuovi primi cittadini dei comuni dove si era presentata una lista unica e che quindi occorreva che almeno la metà più uno degli aventi diritto si recasse al seggio ad esprimere la propria preferenza. È stato eletto così Nicola Saba a Bortigiadas, che succede a Emiliano Deiana. Mentre sono stati riconfermati a Luogosanto Agostino Piredda e a Sant’Antonio di Gallura Carlo Duilio Viti.

La conta dei voti in tutti i comuni della Sardegna inizierà dopo le 15, a urne chiuse, ma per il momento, per loro tre, c’è una certezza: sono i nuovi sindaci.

(Visited 341 times, 368 visits today)