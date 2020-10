Calcio, Serie D, l’Arzachena Academy perde in casa contro il Cassino

Nel primo tempo l’unica rete dei laziali.

Basta una rete di Vitiello sul finire della prima frazione di gioco per consentire al Cassino di portare a casa l’intera posta in palio e sbancare il “Pirina”. Col risultato ancora in parità gli smeraldini hanno avuto ben due occasioni nitide non concretizzate, una con Ungaro e una con Defendi al suo esordio con la maglia biancoverde. Prima sconfitta stagionale, dunque, per i ragazzi di mister Cerbone che nella ripresa hanno cercato in più occasioni la via della rete senza però riuscirci. I biancoverdi adesso sono attesi da due match in trasferta consecutivi, domenica si va a Torre Annunziata per sfidare il Savoia e mercoledì prossimo a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator nel recupero della 4^ giornata di campionato.

“Questa sconfitta non complica i nostri piani – è il commento di mister Cerbone -. E’ normale che in casa non piace perdere a nessuno ma dobbiamo analizzare il tipo di partita fatta oggi senza pensare che prima eravamo fenomeni e adesso di punto in bianco non lo siamo più. La realtà è che il risultato più giusto sarebbe stato il pari perchè pur non avendo fatto una partita eccezionale gli avversari non ci hanno surclassato. Siamo partiti bene e abbiamo avuto due palle gol, poi andati in svantaggio su un gol evitabilissimo e abbiamo fatto tanta confusione non riuscendo ad esprimerci bene. Non sono soddisfatto degli ultimi minuti perchè siamo andati all’arrembaggio senza un equilibrio dando un’impressione sbagliata. Dobbiamo restare tranquilli e tenere la testa alta perchè adesso ci aspettano due trasferte impegnative in Campania. Siamo rammaricati di aver dato un dispiacere ai nostri tifosi, alla nostra società e anche a noi stessi“.

ARZACHENA ACADEMY VS CASSINO 0-1



Arzachena: 1 Ruzittu, 4 Bonacquisti, 5 Ungaro, 8 Olivera, 10 Molino, 17 Rossi (1′ s.t. Loi), 19 Bachini (42′ s.t. Fossati), 21 Manca, 23 Marinari, 27 Dore (35′ s.t. Bellotti), 32 Defendi (35′ s.t. Padovani Celin). A disposizione: 22 Al-Tumi, 2 Urbanski, 3 Paolini, 6 Vitale, 9 Padovani Celin, 11 Loi, 14 Fossati, 18 Kassama, 20 Bellotti. Allenatore: Cerbone



Cassino: 1 Della Pietra, 4 Miranda, 5 Carcione, 6 Picascia, 7 Camara (40′ s.t. Pescosolido), 8 Ricamato, 10 Tribelli, 11 Vitiello, 18 Tomassi, 21 Orlando, 31 Lucchese. A disposizione: 22 Del Giudice, 2 Pescosolido, 3 Gagliardo, 9 Giglio, 42 Darboe, 66 Cocorocchio. Allenatore: Grossi.

Marcatori: 40′ p.t. Vitiello (C)

Ammoniti: Olivera (A), Defendi (A), Bonacquisti (A), Marinari (A), Cerbone (A), Carcione (C), Tribelli (C), Vitiello (C), Ricamato (C)

(Visited 27 times, 27 visits today)