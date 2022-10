Solcare il mare in autunno: come avvicinarsi alla vela in questa stagione

L’estate è oramai alle spalle e alcune attività sembrano impraticabili con l’avvicinarsi e l’inoltrarsi dell’autunno. A questa categoria appartengono gli sport tipicamente estivi, come surf, canoa, sup e persino la vela. In realtà, è possibile sfruttare anche l’autunno per migliorare le proprie competenze in ambito di navigazione e la vela è uno sport che può essere praticato anche in questa stagione, contrariamente a quanto si possa pensare. Nell’articolo vedremo cosa è possibile fare nei mesi autunnali per avvicinarsi a questo sport oppure quali sono le strategie per non perdere l’allenamento e imparare nuovi aspetti di questa affascinante disciplina.

La vela in autunno: si può fare pratica?

La vela non è uno sport solamente estivo: vi sono molte attività da mettere in pratica nel corso dell’autunno per prepararsi alla successiva stagione di gare o di gite in barca a vela di piacere. Il clima mite, d’altronde, aiuta persino le uscite in mare senza che vi siano i disagi collegati alla calura estiva e il sole a picco. La navigazione autunnale può essere, infatti, ancora più piacevole di quella estiva. Le scuole nautiche, come Vivere la Vela, organizzano uscite sia a ottobre che a novembre. Per i principianti o per chi deve rinnovare l’iscrizione, è necessario il pagamento della tessera sportiva e la successiva iscrizione a corsi full-immersion oppure strutturati su un più lungo periodo (uno o due mesi). Si possono scegliere percorsi da fare individualmente o in gruppo, a seconda delle esigenze e della velocità con la quale si desidera imparare.

Sfruttare la stagione per imparare la teoria

La teoria può essere la parte meno divertente di un corso, ma la stagione autunnale potrebbe essere quella più adatta per migliorare le proprie competenze di navigazione. Le scuole di vela organizzano periodicamente, e spesso in associazione con la parte pratica del corso, delle lezioni di teoria che sono essenziali per conoscere i termini tecnici e le esigenze di navigazione prima di solcare il mare. C’è anche la possibilità di seguire dei corsi online, prettamente teorici, per poi concordare le uscite con l’istruttore in un secondo momento. Vivere la Vela è una delle scuole che organizza i corsi con questa modalità, venendo incontro alle esigenze anche di chi non può raggiungere le sedi fisiche per il corso teorico. In questo caso, l’allievo può sfruttare le video-lezioni, tenute da un istruttore di vela e seguire la formazione a distanza con il materiale fornito; sarà poi possibile effettuare l’esame finale – dopo le esercitazioni pratiche – e conseguire la patente nautica per la vela.

La patente nautica

I corsi di patente nautica sono organizzati anche nella stagione autunnale, anche se si predilige il mese di ottobre per le uscite grazie alla stabilità del meteo. Normalmente è possibile scegliere la formula che maggiormente si addice alle proprie esigenze: il corso standard o l’intensivo. Nel primo caso, esso è suddiviso in circa dieci lezioni teoriche con un’uscita finale in barca; nel secondo caso, invece, il corso è condensato in pochi weekend in cui si prepara l’allievo al superamento della prova finale, che permetterà di ottenere il patentino. È possibile richiedere il corso sia per la patente entro le 12 miglia oppure senza limiti dalla costa.

Non solo vela

Nella stagione autunnale è possibile avvicinarsi anche ai corsi di patente nautica per le imbarcazioni a motore, suddivisi normalmente tra teoria e pratica. La struttura e il funzionamento dei corsi è similare a quelli per vela e anche in questo caso è possibile scegliere se effettuare quello con o senza limite dalla costa. Naturalmente, navigare senza limiti dalla costa comporta un corso più approfondito e lungo.



La vela è uno sport che si può praticare e godere anche in una stagione apparentemente non adatta come l’autunno. Al contrario, è possibile approcciarsi alla vela in questo periodo oppure migliorare le competenze già acquisite nella stagione passata. Si possono sfruttare i corsi online per la teoria, oppure prenotare qualche uscita di allenamento nei fine settimana di ottobre e novembre. In alcune scuole si prevedono anche lezioni individuali su prenotazioni e questo favorisce l’organizzazione flessibile delle esigenze e le uscite autunnali in mare. In realtà, questa stagione è fondamentale per prepararsi alle competizioni che sono solitamente programmate verso aprile; oppure, si possono impiegare questi mesi per iniziare a comprendere le basi della navigazione per poi approfondire le conoscenze in primavera. L’autunno, è dunque una stagione da sfruttare sotto tutti i punti di vista, rivolgendosi alle scuole che dispongono delle più svariate modalità di corsi (in presenza e online) per divertirsi in navigazione quasi tutto l’anno!

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui