I controlli dei carabinieri.

Controlli rinforzati anche sulle strade da parte del il comando provinciale di Sassari nei giorni del weekend di Ferragosto.

A Porto Cervo, i militari della sezione radiomobile di Olbia hanno deferito un imprenditore milanese di 35 anni sorpreso in evidente stato di ebbrezza alcolica alla guida del suo veicolo. L’automobilista si è però rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, con la conseguenza del ritiro della patente di guida e della segnalazione all’autorità giudiziaria.

Stessa sorte per un operaio 22enne a Olbia, fermato dai carabinieri e sorpreso in stato di ebbrezza alcolica alla guida della sua autovettura. Il giovane è stato quindi deferito in stato di libertà.

(Visited 120 times, 152 visits today)