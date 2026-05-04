Da Tempio il sorriso di Astou, simbolo di Sant’Efisio 2026

La vicenda di Astou alla sfilata di Sant’Efisio.

Sui social network si è sviluppato un acceso dibattito attorno alla partecipazione della giovane Astou, originaria di Tempio Pausania, alla sfilata di Sant’Efisio, dopo che alcuni utenti hanno richiamato le sue origini africane ritenendole non riconducibili alla tradizione sarda. La giovane ha preso parte alla processione insieme al gruppo folk Città di Tempio, indossando l’abito tradizionale nero con il pizzo bianco che incornicia il volto e il collo e la faldetta cupeltata, elemento tipico che viene sollevato per coprire testa e braccia.

A intervenire sulla vicenda è stato proprio il gruppo folk, che ha affidato a una nota la propria posizione chiarendo il percorso della giovane. “Non avremmo mai pensato di dover scrivere un post dedicato alla partecipazione di Astou alla processione di Sant’Efisio. A noi è parsa una cosa talmente naturale che non credevamo suscitasse tutto questo clamore – scrive il gruppo folk Città di Tempio -. Astou si è iscritta al gruppo due anni fa, dopo essersi avvicinata ad una serata del folklore accompagnata dalle cugine Arianna e Rossella Piredda, ed è stata una conseguenza naturale visto che anche i suoi fratelli Sara e Dario hanno fatto parte del gruppo per diversi anni”.

Il percorso formativo all’interno dell’accademia precede l’ingresso nel gruppo di ballo e la partecipazione alla processione rappresenta una delle prime occasioni ufficiali per i componenti in formazione. Nel caso di Astou, l’esordio è coinciso proprio con la sfilata di Sant’Efisio. Il gruppo ha inoltre osservato come parte delle reazioni negative sia arrivata esclusivamente attraverso i social, mentre dal vivo la risposta sarebbe stata differente.

“Alcuni possono aver pensato che fosse una cosa fatta ad hoc per prendere like o quant’altro e invece è il percorso che fanno tutti i nostri ragazzi e ragazze. Va detto anche che noi presenti in processione abbiamo sentito una valanga di complimenti e apprezzamenti, mentre i commenti negativi ci sono stati solo sui social e in misura irrisoria. Astou sarà il futuro del gruppo come tutti i ragazzi e le ragazze che, come lei stanno imparando, porterà avanti le tradizioni e ci auguriamo che anche lei un giorno possa tramandare gli usi e i costumi della bella tradizione di Tempio”, conclude il gruppo folk.

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