Prime vacanze vip in Gallura, a Marinella c’è Benedetta Parodi

Le prime vacanze di Benedetta Parodi.

Le giornalista e conduttrice Benedetta Parodi ha deciso di trascorrere le prime vacanze in Gallura. Ha scelto la spiaggia di Marinella per inaugurare la stagione estiva, concedendosi qualche tuffo in un mare ancora fresco.

La giornalista ha mostrato nel suo account social una birra Ichnusa e la location dell’Oasi Beach Club. In forma smagliante la Parodi ha superato abbondantemente la prova costume di quest’anno, ma non ha esitato a mostrare la sua bellezza naturale senza trucco e con i capelli bagnati dal mare. Nelle storie Instagram la Parodi ha fatto vedere ai suoi followers la spiaggia ancora poco frequentata e ha raccontato un piccolo incidente con la sua Jeep, rimasta senza batteria perché dimenticata accesa.

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