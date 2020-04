L’uomo si è allontanato dall’ospedale e salito su un autobus.

Era in attesa del risultato del tampone per un sospetto caso di coronavirus il paziente che ieri è fuggito dall’ospedale San Francesco di Nuoro per rientrare a casa.

L’uomo che aveva accusato i tipici sintomi del coronavirus è stato portato dall’ambulanza all’ospedale, ma dopo aver fatto il tampone e in attesa degli esiti si è allontanato prendendo un autobus per Siniscola.

Polizia stradale e carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce rintracciando il mezzo e fermando l’uomo che è stato riportato al San Francesco di Nuoro con un’ ambulanza.

