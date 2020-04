Un ulteriore sostegno per chi ha bisogno di aiuto.

Molte famiglie, a causa della crisi economica indotta dalle misure in atto per il Coronavis, hanno bisogno di sostegno e di quello della comunità di appartenenza.

Il comune di Tempio Pausania a questo proposito sta operando una ricognizione del bilancio comunale per recuperare ulteriore risorse da destinare a questa emergenza e ha inoltre attivato una raccolta fondi per aiutare le persone in difficoltà.

I cittadini che vorranno contribuire potranno farlo con una donazione all’iban IT16K0101585084000070728083 del Comune di Tempio con la causale “Covid-19 contributo solidale”.

(Visited 86 times, 86 visits today)