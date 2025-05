I tempi sono migliorati, ma il Tribunale di Tempio è tra i più lenti d’Italia.

Si chiama Disposition time il parametro per valutare i tempi del Tribunale è quello di Tempio Pausania risulta tra i più lenti d’Italia. Solo sei lo superano nella classifica guidata da Trieste con 1.207 giorni. Ci sono poi Vibo Valentia, Venezia, L’Aquila, Isernia, Vallo della Lucania e Tempio. In Gallura il parametro indica 843 giorni, molto meno di Trieste ma per capire l’entità basta guardare la media italiana: 488 giorni. Il problema in Sardegna è molto evidente, poco dopo Tempio ci sono i tribunali di Lanusei, Cagliari e Oristano.

Il pessimo risultato di Tempio arriva nonostante un grande miglioramento registrato. Tra il 2024 e il 2019 si è registrato un 23,3% in meno e la variazione tra l’anno scorso e il 2023 è del 23%. L’analisi arriva dal Sole24Ore che ha elaborato i dati del ministero della Giustizia. L’Italia risulta così molto lontana dai previsti obiettivi del Pnrr. La variazione nazionale tra il 2024 e il 2019 è stata del 20,1%, ma l’obiettivo era il 40%.

