Coltivava marijuana in casa, arrestato 53enne a San Teodoro

Arrestato un uomo a San Teodoro.

Un 53enne è stato arrestato dopo essere stato scoperto a San Teodoro nel corso di un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Siniscola che ha portato alla luce una coltivazione domestica di sostanze stupefacenti. L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato trovato in possesso di 54 piante di marijuana e di circa 5,4 chilogrammi della stessa sostanza già essiccata, quantitativo che avrebbe potuto essere destinato al mercato illecito dello spaccio.

L’intervento è scattato a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata dai militari dell’Arma nell’abitazione dell’indagato. Una volta entrati nell’immobile, i carabinieri avrebbero individuato un ambiente organizzato in modo tale da consentire la coltivazione intensiva della cannabis, con una struttura che presentava caratteristiche riconducibili a un impianto indoor. All’interno dei locali sarebbero stati rinvenuti sistemi di illuminazione artificiale e dispositivi di ventilazione, elementi generalmente utilizzati per favorire la crescita delle piante in ambienti chiusi e controllati.

Secondo quanto emerso dalle verifiche svolte sul posto, la configurazione dell’impianto lasciava ipotizzare un’attività continuativa finalizzata alla produzione della sostanza stupefacente. Le piante erano distribuite in più aree dell’abitazione, mentre la marijuana già lavorata era conservata in quantità significative.

Al termine delle operazioni, il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto. Successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. Le accuse formulate nei suoi confronti riguardano la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali ulteriori elementi utili a definire la portata dell’attività contestata e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

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