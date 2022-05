Denunciato un giovane a Olbia.

Trovato in casa con la droga, una ventina di bici rubate e il materiale per lo spaccio. Ieri un giovane residente a Olbia e con diversi precedenti penali, è stato denunciato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, che ieri, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e gli stupefacenti nella periferia, hanno localizzato 2 abitazioni in uso dal ragazzo.

Il personale della Sezione Operativa del NORM ha localizzato le 2 case per celare della sostanza stupefacente e un gran numero di biciclette. Sottoposto a perquisizione domiciliare infatti l’individuo veniva trovato in possesso, oltre che di undici grammi di marijuana, sostanza da taglio e un bilancino elettronico, di ben 20 biciclette di vario tipo, tanto stradali da corsa che mountain bike e alcune da passeggio, tutte provento di furti e di elevato valore commerciale, stimato complessivamente in 30.000 – 35.000 euro.

Ultimata la catalogazione dei cicli, è stato da subito possibile ricondurre gli oggetti ad alcuni furti perpetrati la scorsa estate, nella maggior parte dei casi ai danni di turisti, spesso stranieri. Sono ovviamente in corso ulteriori accertamenti al fine di poter individuare i proprietari delle biciclette e provvedere alla loro restituzione.

E’ stata una pianificata operazione, che ha portato a deferire in stato di libertà il 24enne con numerosi precedenti penali da molti anni residente in città per i reati di ricettazione e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.