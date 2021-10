Il sequestro a Olbia.

Rinvenuta un’attività di spaccio a Poltu Cuadu, arrestato un 44enne di Olbia. I carabinieri della Sezione operazione del Reparto territoriale di Olbia, durante i servizi messi in campo per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuati nel quartiere, hanno fermato un uomo in possesso di pochi grammi di cannabis.

I militari, proseguendo hanno perquisito la casa dell’uomo, scoprendo un’attività di spaccio più proficua. I carabinieri hanno trovato nel suo garage un blocchetto di 100 grammi di cocaina, 11 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato fermato e condotto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.