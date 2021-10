Un campo da padel a Sant’Antonio.

Il padel è una disciplina sportiva che si sta diffondendo anche in Gallura, con alcune interessanti iniziative comunali che riguardano la realizzazione di strutture adeguate alla pratica di questa attività.

In questo senso si sta muovendo anche Sant’Antonio di Gallura, dove una giovane amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Duilio Viti, realizzerà nuovo campo da padel nel paese.

I lavori per l’impianto sportivo sono appena iniziati e riguardano il recupero e la riqualificazione delle aree e delle vecchie strutture sportive del comune. Sono stati rimossi infatti i vecchi arredi e recinzioni della struttura. Il campo da padel nascerà nel mini campetto del parco Fonte Vecchia e fa parte di una serie di interventi in ambito sportivo.

“I lavori dureranno 60 giorni e vedranno la sistemazione di un vecchio campo da calcetto che non aveva le misure richieste dal regolamento per la pratica dell’attività e che per questo non veniva utilizzato – dichiara il sindaco Carlo Duilio Viti -. Per mettere a nuovo la struttura abbiamo quindi investito 40mila euro e il vicesindaco Giovanni Pittorru sta curando le fasi per la realizzazione dell’impianto”.