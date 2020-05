Malore fatale a La Maddalena.

Muore in casa per un infarto a La Maddalena e si riaccende la polemica sulla situazione dell’ospedale dell’isola. Non c’è stato nulla da fare oggi pomeriggio, verso le 14,30, per la persona colpita da un’infarto nella sua abitazione, in località Barabò.

I soccorsi, arrivati in elicottero, hanno cercato disperatamente di rianimare la vittima, fino a doverne constatare la morte. Una notizia dolorosa che ha subito riportato in luce la situazione dell’ospedale, che dopo anni di promesse di rilancio si trova ancora nella medesima condizione, con il pronto soccorso e la gran parte dei reparti chiusi.

Non è la prima tragedia con la quale La Maddalena deve fare i conti dal ridimensionamento del nosocomio. Due mesi fa il tristissimo epilogo del neonato, morto dopo la corsa in elicottero. Se il presidio sanitario fosse rimasto in funzione sull’isola, affermano in molti, queste tragedie si sarebbero potute evitare.

