Spiagge libere occupate da lettini e ombrelloni: il sequestro della Guardia costiera

Sequestrati 30 tra lettini e ombrelloni.

Attenzione alta da parte dell’ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci in vista del Ferragosto e del successivo fine settimana con controlli su tutta l’area di giurisdizione che va da Punta Bados a Capo Ferro.

In altri due casi sono stati scoperte occupazioni permanenti di aree libere con attrezzature da spiaggia di vario genere, preordinate alla privatizzazione dell’uso delle aree libere. In tal caso sono scattati 2 sequestri e 2 notizie di reato (una verso noti e una verso ignoti) per occupazione abusiva di aree demaniali marittime con 30 tra ombrelloni, lettini e attrezzatura varia posta sotto sequestro.

