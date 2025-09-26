Passeggiano sulla spiaggia rosa di Budelli, multati sei turisti

Sei turisti polacchi sono stati sorpresi sull’isola di Budelli.

Sei turisti di nazionalità polacca stavano passeggiando sulla spiaggia rosa di Budelli, nell’arcipelago di La Maddalena, violando così il divieto assoluto di accesso all’arenile protetto. Così la Guardia di Finanza, intervenuta insieme al personale dell’Ente Parco e raggiunta la spiaggia su un gommone, li ha sanzionati con una multa di 300 euro ciascuno.

A segnalare l’episodio un operatore turistico, che aveva intimato ai trasgressori di allontanarsi, mentre i baschi verdi avevano individuato il catamarano sul quale i turisti viaggiavano, procedendo poi con l’identificazione e la contestazione della violazione. L’Ente Parco ha ricordato che la Spiaggia Rosa, simbolo della Sardegna, presenta un ecosistema fragile e unico, avvertendo che chi sceglie di ignorare le regole non solo mette a rischio un patrimonio irripetibile, ma manca anche di rispetto all’intera comunità che lo custodisce.

Foto di archivio

