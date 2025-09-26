Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

MedFest 2025 sbarca ad Olbia

MEDFEST 2025 dal 25 al 28 Settembre ad Olbia al Molo Brin dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Quattro giorni di eventi gratuiti tra mostre , concerti e attrazioni. Il MEDFEST si propone di superare il concetto di “fiera” e diventare una vera e propria piattaforma B2B strategica, capace di attrarre investimenti, creare sinergie e sviluppare opportunità commerciali tra aziende, istituzioni e operatori economici internazionali.

I Bertas in concerto a Sant’Antonio di Gallura

Venerdì 26 settembre, a partire dalle 21:30, non prendete impegni: sul palco arrivano i BertasUfficiale, storica band che farà vibrare la serata con la sua musica inconfondibile a Sant’Antonio di Gallura.

Il programma della festa patronale di Sant’Antonio di Gallura

Anche quest’anno la comunità di Sant’Antonio di Gallura si riunisce per celebrare la Festa Patronale, un momento di fede, tradizione e condivisione. Dal 26 al 28 settembre 2025, le vie del paese si animeranno con processioni religiose, concerti, spettacoli e attività per grandi e piccoli. Tre giornate intense per onorare i Santi, vivere la musica e ritrovarsi insieme nella gioia della festa.

Olbia, presentazione del libro “In Chentu e una cantone Miali Logudoresu”

Presentazione del libro: In Chentu e una cantone Miali Logudoresu (alias Mimmo Bua] raccoglie quello che è il frutto di una passione musicale lunga una vita: dalle prime ballate in sardo ed in italiano cantate in occasione della partecipazione a concerti ed avvenimenti locali, e che lo rendono abbastanza noto in nord Sardegna, alle più tarde traduzioni in sardo logudorese di testi di cantautori a lui particolarmente cari: dalle ballate di cantautori nostrani, come De André e Paolo Conte, alla bossanova dei tanto amati brasiliani Toquinho e Veloso, passando per il fado e la milonga, da Cohen a Caymmi.

Enrico Nigiotti in concerto a Sant’Antonio di Gallura

Appuntamento imperdibile: Enrico Nigiotti sarà in concerto a Sant’Antonio di Gallura il 27 settembre 2025, in piazza Sant’Andrea. La scaletta include un mix potente tra hit consolidate e brani più recenti.

Nuova giornata dedicata alla pulizia dell’ambiente ad Aglientu

Sabato 27 Settembre altra giornata dedicata all’ambiente. Questa volta saranno gli amici di Plastic Free Sardegna a scendere in campo,con il loro entusiasmo, insieme a tutti i volontari, che vorranno unirsi a loro, per liberare la spiaggia da tutti i rifiuti che la danneggiano e che prima o poi finirebbero in mare. Ritrovo ore 10.15 nel parcheggio spiaggia Chiscinagghju. Siete tutti invitati insieme si può fare la differenza.

C’era una volta… “l’Antica Vendemmia” a Monti

Domenica 28 settembre 2025 alle ore 16:00 in Piazza Regina Margherita a Monti rivivremo insieme la magia della tradizione contadina con la vendemmia: la pigiatura dell’uva a piedi scalzi, il torchio, la filtratura e i sapori di una volta.

