Tenta di investire la ex a Olbia, un anno e tre mesi a un 50enne

Un uomo di Olbia va in carcere per stalking.

È finito in carcere un 50enne di Olbia, condannato per stalking ai danni della ex compagna. Dopo che la sentenza che lo ha condannato a un anno e tre mesi è diventata definitiva, la polizia ha bussato alla sua porta per arrestarlo. L’ordine di carcerazione è scattato dopo la condanna in appello.

LEGGI ANCHE: Femminicidio in Gallura, sette donne uccise dal 2000 a oggi: le loro drammatiche storie

Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, per diverso tempo l’olbiese ha messo in atto minacce contro la sua ex con una spranga di ferro, compreso il tentativo di investirla con l’auto oltre che una serie di appostamenti sotto casa. gli episodi risalgono al 2020. Dopo la denuncia della donna gli era stato imposto il divieto di avvicinamento. Ora, con la condanna in appello, è finito in carcere. Gli avvocati difensori hanno presentato un’istanza per revocargli la detenzione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui