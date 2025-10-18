Le acque di Olbia protagoniste della seconda tappa del Mondiale UIM-ABP Aquabike 2025.

Olbia ha inaugurato con entusiasmo il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, seconda tappa del Campionato Mondiale UIM-ABP Aquabike 2025, trasformandosi ancora una volta in un palcoscenico internazionale dedicato alla velocità e all’adrenalina. La giornata di venerdì 17 ottobre ha dato ufficialmente il via al weekend di gare, con prove libere e qualifiche disputate su un tracciato rinnovato e ancora più spettacolare, capace di esaltare le abilità dei piloti e l’attenzione del pubblico lungo il litorale.

Ben 145 piloti provenienti da 27 nazioni hanno risposto alla chiamata di Aquabike Promotion e FIM, pronti a contendersi punti preziosi nelle diverse categorie e a offrire uno spettacolo di livello mondiale sulle acque galluresi.

I protagonisti delle qualifiche: sfide ad alta velocità.

Nella Ski GP1, il campione del mondo in carica Quinten Bossche ha confermato la propria superiorità conquistando la pole position, precedendo l’italiano Matteo Benini e il francese Jéremy Poret. L’attuale leader del campionato, Oliver Koch Hansen, ha chiuso in sesta posizione, promettendo battaglia nelle gare di sabato.

Grande equilibrio anche nella Runabout GP1, dove il francese François Medori — leader di campionato — ha dominato sin dalle prime battute, chiudendo davanti al connazionale Jéremy Perez e all’estone Mattias Siimann.

Nella Ski Ladies GP1, la campionessa del mondo Jasmiin Ypraus ha ribadito la propria classe imponendosi davanti alla francese Estelle Poret e alla norvegese Benedicte Drange, confermando il fascino e la competitività di una categoria in continua crescita.

Le altre categorie e l’attesa per oggi.

Le prove di qualificazione hanno regalato emozioni in ogni categoria: Cyrielle Bramm ha primeggiato nella Runabout GP4 Ladies, l’estone Mattias Reinass nella Ski GP2, mentre l’italiano Alessandro Fracasso ha brillato nella Runabout GP2.

Le prime gare di Moto 1 hanno già acceso la sfida: Dorijan Jakopanec ha vinto nella Ski GP3, Baptiste Calmels nella Ski GP4, e Grantas Gurkšnys nella Runabout GP4.

Sabato 18 ottobre la competizione entrerà nel vivo con altre otto gare, tra Moto 1 e Moto 2, per una giornata di pura adrenalina.

