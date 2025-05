San Simplicio entra nel vivo a Olbia.

Con i fuochi d’artificio di ieri sera, 13 maggio, si entra nel vivo dei festeggiamenti di San Simplicio, il Santo patrono di Olbia. Una festa più grande quest’anno, con un ricco programma di eventi esteso fino al 18 maggio. La festa di San Simplicio ha ricevuto quest’anno una grande promozione, con manifesti anche a Cagliari, segno dell’importanze sempre più crescente della ricorrenza olbiese.

Il programma è articolato con una star come Fabrizio Moro che si esibirà sabato 17 maggio al parco Fausto Noce, con un concerto previsto alle 22. Moro, con la sua formazione cantautoriale e pop rock e divenuto celebre nei primi anni 2000, acquisendo popolarità al Festival di Sanremo 2007, vincendolo nella categoria Giovani, con il brano “Pensa”, singolo contro la mafia divenuto una hit. Il cantautore ha vinto anche il Festival di Sanremo 2018 con Ermal Meta e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest con la ballata “Non mi avete fatto niente”, una canzone contro la guerra. Le tematiche politiche affrontate da Moro rendono l’artista uno dei più interessanti del panorama musicale italiano. Per questo Olbia ha scommesso su di lui.

Gli eventi di San Simplicio stanno portando – e porteranno – in città tanti visitatori, così come le prime crociere che sono approdate al porto di Olbia. Oggi, 14 maggio, erano due le navi arrivate in città: la ”Seabourn Ovation” e la ”Le Dumont d’Urville”. Gruppi di turisti hanno visitato il centro storico della città e i negozietti già dal mattino. Le navi sono poi partite alle 15:30 e alle 17. Il mese di maggio è quello con più arrivi assoluti di crociere con 24 arrivi e 7 durante il ponte del primo maggio.

Così la città, dormiente durante gran parte dell’inverno, ha potuto assaggiare in modo anticipato la stagione estiva. Quest’ultima proseguirà con diversi eventi, tra cui due manifestazioni musicali, il Red Valley, che festeggia il suo decimo anniversario e l’RDS Summer Festival, che farà una tappa a Olbia, scegliendola tra le più importanti località italiane per l’evento.

