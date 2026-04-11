La Maddalena, l’ex assessore Stefano Cossu è candidato sindaco

Buon Vento La Maddalena ufficializza la candidatura di Stefano Cossu

Era assessore di Fabio Lai, poi è passato all’opposizione e ora Stefano Cossu lo sfida per la poltrona di sindaco a La Maddalena. La lista Buon vento La Maddalena ha ufficializzato la sua candidatura per le Comunali del 7 e 8 giugno. Classe 1986 è molto legato all’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, che nei giorni scorsi ha siglato con l’attuale sindaco Fabio Lai l’accordo per un contributo da due milioni e mezzo della Regione per rifare piazza Comando.

Proponiamo ai lettori parte del documento con cui il gruppo annuncia la candidatura di Stefano Cossu.

Il documento di “Buon vento la Maddalena”

“Il lavoro precario o solo stagionale, il disagio giovanile, i tagli alla sanità, l’emergenza abitativa, il rischio di un depauperamento delle nostre risorse ambientali (sfruttate dall’esterno con l’aggravio sull’economia isolana), il preoccupante spopolamento e la crisi demografica con le pesanti conseguenze che queste comportano (difficoltà nel mantenere le strutture scolastiche, rischio di veder diventare la nostra Isola una mera stanza vuota che si riempie solo in estate), rappresentano solo la punta di un iceberg che nasconde un profondo malessere diffuso che si riflette in un sentimento di sfiducia anche nei confronti di quanti si propongono di assumere la responsabilità amministrativa della Città”.

“Candidandoci ad amministrare la nostra Città, assumiamo un impegno solenne di fronte ai nostri concittadini: quello di servire la nostra Comunità con Onestà, Disciplina e Onore, come impone la Costituzione ai rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli. Abbiamo ben presente quali e quanti ostacoli ci troveremo di fronte, ma tutto questo non fa altro che imprimere in noi il coraggio delle nostre idee, contrapponendo al pessimismo della ragione, l’ottimismo della volontà.

È stato un percorso lungo, fatto di incontri e, talvolta, anche di aspri confronti quello che il nostro gruppo ha dovuto percorrere per giungere alla definizione di un progetto condiviso che, infine, ci ha portati a chiedere a Stefano Cossu di fare propria la responsabilità del ruolo di candidato a sindaco“.

I candidati

“Siamo felici di poter avere con noi persone che da anni sono un punto di riferimento per la Sanità della Gallura ed ora potranno occuparsi di vigilare e lottare, insieme a tutti noi, per il nostro presidio ospedaliero, portando il loro prezioso contributo. La nostra Compagine si compone di altre spiccate professionalità in diversi settori.

Donne, uomini e giovani che hanno deciso di lanciare il proprio cuore oltre l’ostacolo, assumendosi la responsabilità di lavorare con abnegazione per il bene della nostra Isola”.

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